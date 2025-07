Vendas disparam e locações caem 80% no mercado de Franca

O mercado imobiliário de Franca e região viveu um mês de contrastes em junho de 2025. As vendas de imóveis residenciais usados saltaram 26,39% em relação a maio, enquanto as locações sofreram queda brusca de 81,31%, segundo pesquisa do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

Os números refletem o impacto direto dos investimentos urbanos que estão mudando a paisagem da cidade. Obras de mobilidade, saneamento básico e requalificação de espaços públicos têm atraído compradores e investidores, especialmente interessados em bairros periféricos e loteamentos em expansão.

A pesquisa, que ouviu 48 imobiliárias de Franca, Guaíra, Igarapava, Ipuã, Patrocínio Paulista, Restinga, Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista, mostrou que casas representaram 64% das vendas, contra 36% de apartamentos. Entre as residências negociadas, a maioria (43,8%) possuía três dormitórios e área útil entre 50 m² e 100 m². Já entre os apartamentos, 81,8% eram de dois dormitórios.