Quer melhorar a gestão do escritório de advocacia? ACIF ensina

No cenário competitivo em que a advocacia está inserida, dominar habilidades de gestão passou a ser uma exigência estratégica para quem deseja fortalecer sua atuação profissional e garantir a sustentabilidade do seu escritório. Pensando nisso, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), em parceria com o Uni-FACEF, Fipec e a OAB-Franca estão com inscrições abertas para o curso “Gestão Prática para Escritórios de Advocacia”, que terá início em 19 de agosto.

A formação é voltada exclusivamente para advogados e será realizada presencialmente no Uni-FACEF, com duas turmas, sendo uma no período da manhã (das 8h30 às 11h30) e outra à noite (das 19h às 22h). A carga horária total é de 21 horas, divididas em sete encontros semanais, sempre às terças-feiras, com término previsto para o dia 30 de setembro. As vagas são limitadas a 30 participantes por turma e o investimento pode ser parcelado em 10 vezes de R$ 120.

“Este curso foi pensado para oferecer ao advogado uma formação que vai além do conhecimento técnico do Direito. A ideia é desenvolver competências em áreas como finanças, marketing, controle gerencial e atendimento, permitindo que o profissional atue com mais segurança na condução de seu próprio negócio”, destaca a dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos.

Conteúdo abrangente e professores especialistas

Com uma abordagem prática e aplicável à rotina dos escritórios, o curso reunirá um corpo docente altamente qualificado, com experiência acadêmica e de mercado. O conteúdo inclui:

Cenário econômico – apoiando decisões: José Alfredo de Pádua Guerra;

Gestão prática do escritório: Thalisa Jati Gilberto;

Performance econômico-financeira do escritório com ênfase em custos: Marinês Santana Justo Smith;

Planilhas de Controle – ferramentas e indicadores: Flávio H. de O. Costa;

Ferramentas de marketing digital para advogados : Nádia de Castro Carvalho;

Atendimento e gestão de pessoas : Vânia Lemos Zamboni.

Além do embasamento teórico, o programa valoriza a vivência prática, com dinâmicas e exemplos reais que facilitam a aplicação imediata dos conceitos no dia a dia dos escritórios de advocacia.

Inscrições e mais informações

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente com Danila Sartório, coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, pelo telefone (16) 99729-5785.