Franca terá virada no tempo com chuva e mínima de 8°C na semana

A semana em Franca promete ser de grandes contrastes no tempo, exigindo atenção dos francanos. Após uma segunda-feira de tempo abafado, a chegada de uma frente fria trará chuva e uma queda brusca nas temperaturas, que atingirão a mínima de 8ºC no meio da semana. O sol volta a predominar na segunda metade da semana, mas as noites e manhãs continuarão frias.

A semana começa nesta segunda-feira, 28, com sol entre muitas nuvens. O dia será quente, com as temperaturas variando entre a mínima de 19ºC e a máxima de 27ºC. Não há previsão de chuva, mas o céu ficará nublado em alguns períodos, com ventos fortes.

A grande mudança começa a acontecer na terça-feira, 29. A aproximação da frente fria causa uma virada no tempo. O dia começa com sol, mas a nebulosidade aumenta e há uma probabilidade de 40% de chuva, com 1 mm de chuva previsto. As temperaturas já caem em relação ao dia anterior, com mínima de 12ºC e máxima que não passa dos 23ºC. A noite será de céu limpo, já indicando a chegada do ar mais seco e frio.