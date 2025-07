Franca volta à elite do saneamento e avança em qualidade

Franca voltou a figurar entre os cinco maiores destaques do país no Ranking de Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. O levantamento, que avalia os 100 maiores municípios do país, posiciona Franca na 5ª colocação, com nota total de 9,70 — um avanço de dez posições em relação ao ano anterior. O resultado confirma o alto padrão da cidade na oferta de serviços essenciais como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

Mais que um número no ranking, esse desempenho representa um impacto direto na saúde pública, no meio ambiente e na qualidade de vida da população. Franca atingiu 97,65% de atendimento total de água — contra média nacional de 83,1% — e 96,71% de tratamento do esgoto coletado, enquanto a média brasileira é de apenas 55%. Esses dados colocam o município muito próximo da universalização do saneamento, uma meta nacional prevista para 2033, conforme o Novo Marco Legal do setor.

Além disso, a cidade apresenta um dos menores índices de perdas na distribuição de água do país: 24,33%, frente à média nacional de 45,43%. Isso significa mais eficiência na rede, menor desperdício de recursos naturais e redução de custos operacionais. Nos indicadores mais recentes incluídos pelo Instituto Trata Brasil — o IUA (Índice de Atendimento Urbano de Água) e o IUE (Índice de Atendimento Urbano de Esgoto) — Franca recebeu nota máxima (10,0), reforçando o alcance e a qualidade do serviço prestado.

Estudos do próprio Instituto mostram que o acesso pleno ao saneamento está diretamente ligado à redução de doenças de veiculação hídrica, como diarreias e hepatites, e à diminuição das internações hospitalares. Também há efeitos positivos no desenvolvimento infantil e na valorização imobiliária.

O bom desempenho de Franca, portanto, reflete não apenas um serviço de infraestrutura eficiente, mas um compromisso contínuo com o bem-estar da população.

Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida

A consolidação de Franca como uma das melhores cidades do país não se limita ao setor de saneamento. No final de 2024, o município foi reconhecido pela consultoria Macroplan e pela revista Veja como a segunda melhor cidade brasileira de médio e grande porte para se viver, com destaque para serviços públicos de saúde, educação, mobilidade e segurança. O resultado reflete uma trajetória de evolução constante na gestão dos recursos e na entrega de serviços à população.



Indicadores como os do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal também atestam essa evolução. A cidade atingiu, em 2025, o mais alto patamar de desenvolvimento socioeconômico, com nota superior a 0,8 — resultado da combinação de bons desempenhos nas áreas de educação, saúde e geração de emprego e renda. A nota em Emprego & Renda, por exemplo, ultrapassou 0,88, indicando ambiente favorável à atividade econômica.

Economia forte e geração de empregos

Mesmo diante de um cenário nacional desafiador, Franca encerrou o primeiro semestre de 2025 com crescimento econômico acima das expectativas. O município viu aumentar o número de empresas ativas, bater recorde de empregos formais e ampliar a venda de veículos, refletindo a confiança do consumidor e a vitalidade do setor produtivo local.

Com mais de 102 mil trabalhadores com carteira assinada e mais de 2.700 novas empresas abertas apenas neste ano, a cidade mostra resiliência e dinamismo.

Os resultados positivos também se estendem à balança comercial e ao setor de serviços, contribuindo para o fortalecimento da economia e da qualidade de vida da população.