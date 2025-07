Três veículos furtados em Franca são encontrados em mata

A localização aconteceu após os agentes receberem uma denúncia anônima informando que no local poderiam haver carros abandonados. Diante disso, a equipe realizou patrulhamento pela divisa rural e encontrou três veículos com sinais de abandono.

O caso que mais chamou a atenção foi o do Gol verde, que havia sido furtado no estacionamento do Pronto Socorro de Franca enquanto o dono aguardava atendimento médico no mês passado. O veículo foi localizado sem as rodas e sem as placas.

Após a realização da perícia técnica no local, os veículos foram restituídos aos proprietários que compareceram à CPJ, Central de Policia Judiciária de Franca para reaver os bens. A Polícia segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelos furtos.