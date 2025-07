Briga por corote deixa homem em estado grave no Aeroporto; VEJA

Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após ser agredido com pauladas na cabeça, na tarde desta quinta-feira, 25 na Avenida Carlos Roberto Haddad, no bairro Jardim Aeroporto 1, em Franca (SP).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima discutia com o agressor no meio da via.

Durante a briga, o homem atravessa a avenida, pega um pedaço de madeira e atinge a vítima com ao menos dois golpes na cabeça.