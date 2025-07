Guerrinha: 'Ajudei bastante na construção dessa história linda'

Jorge Guerra, 66 anos, está entre as lendas do basquetebol brasileiro e de Franca. Uma das imagens mais marcantes de Guerrinha, na época de jogador, que está mais viva na retina de quem gosta da modalidade é aquele cesta do meio da quadra pela seleção brasileira na estreia da equipe na vitória contra o Canadá, nas Olímpiadas de Seul em 1988. Como treinador, o francano ajudou no fortalecimento do basquete brasileiro, com grandes trabalhos nos clubes que comandou, conquistando títulos importantes, principalmente dirigindo o Bauru e Mogi das Cruzes.

Em entrevista nesta semana ao GCN, Guerrinha lembra do início de sua carreira em Franca, fala de seu futuro no basquete – ele vai ser supervisor do Mogi das Cruzes, comenta a extinção da equipe do São Paulo e dispara como fez naquele arremesso certeiro em Seul ao falar do basquete de Franca: “Ajudei bastante na construção dessa história linda”.

Primeiramente, Guerrinha diz que o balanço da última temporada é positivo, apesar do clube que dirigia decidiu fechar as portas. “Falando-se de NBB, é positivo. Cada dia crescendo mais, mais equipes, politicamente ajustado com a FIBA, então a gente vê um crescimento muito grande com a entrada da Liga, com os clubes administrando a própria competição. Lógico que competição é competição. Até se você for jogar com o seu irmão, sai briga, né? Pra ganhar o jogo. Mas a gente vê que todo mundo se respeita muito, todo mundo tem um grau de profissionalismo grande”.