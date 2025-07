Franca se prepara para as Cavalhadas 2025, que ocorrerão nos dias 2 e 3 de agosto, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, com entrada gratuita. O evento, promovido pelo Clube das Cavalhadas da Franca e apoiado pela Prefeitura, celebra a luta simbólica entre cristãos e mouros, uma tradição de 194 anos que combina religião e história medieval. Os ensaios abertos ao público acontecem às quartas-feiras e domingos, permitindo que a comunidade se envolva com os atores e a essência do espetáculo.

Marketing e empreendedorismo

A cidade de Franca (SP) se consolidou como um polo de empreendedores, com indústrias, comércios e serviços diversificados, e atualmente está em desenvolvimento com foco em inovação e tecnologia. A 2ª edição do evento “Pensando Bem Além”, o maior de marketing e empreendedorismo da região, acontecerá no dia 23 de agosto, das 13h às 22h, no Espaço Cedro, reunindo mais de 500 pessoas. O evento promoverá networking com temas inspiradores, além de música, gastronomia e negócios. Os convites já estão à venda no link https://doity.com.br/pensando-bem-alem#registration

Imperdível