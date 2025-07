‘Seu’ Aparecido recebe alta do hospital e volta para casa

Aparecido Maldonado Ponce, proprietário do Supermercado São Paulo, de 87 anos, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, 25, por volta das 11h, e já está se recuperando em casa, junto à família.

‘Seu’ Aparecido ficou internado mais de uma semana após passar mal na quarta-feira, 16, devido a um quadro alterado de diabetes. Nos primeiros dias ele chegou a ficar na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva), período que realizou vários exames.

Já em casa no início desta sexta-feira, o próprio ‘Seu’ Aparecido gravou um vídeo encaminhado ao Portal GCN com mensagem tranquilizando amigos, parentes e agradecimentos. “Eu quero agradecer o povo de Franca e região que rezou por mim. Eu fico muito contente, Deus abençoou. Valeu a pena e quero aproveitar para agradecer os enfermeiros, enfermeiras, médicos do hospital, todos os funcionários que me trataram muito bem. Estamos firme aqui recuperando devagar graças a Deus”.