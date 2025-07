Como 4 garotos de Franca estão reinventando a acessibilidade

Em um mundo cada vez mais tecnológico, a inovação com propósito social se destaca. Prova disso é a iniciativa de quatro jovens estudantes da Escola Estadual Adelina Pasquino Cassis, na zona leste de Franca, que desenvolveram um colete de acessibilidade para auxiliar pessoas com deficiência visual. O projeto, batizado de "Guia Vest", é um exemplo de como a criatividade e o trabalho em equipe podem gerar soluções que transformam vidas.

Os alunos Yuri Costa Garcia, Gabriel de Godoy Silva, Guilherme Duarte Santos e Gabriel Souza Lima, todos com 13 anos e cursando o 8º ano C, são as mentes por trás da criação. A ideia, segundo eles, nasceu de uma simples, mas poderosa, pergunta: "Como podemos usar a tecnologia para tornar a vida de alguém melhor?". A partir desse questionamento, e com o apoio fundamental do professor de Matemática, Eduardo Augusto Telini, e da coordenadora, Janaina Goulart, o projeto começou a tomar forma.

O "Guia Vest" funciona por meio de sensores ultrassônicos que identificam obstáculos no caminho do usuário. Ao detectar um objeto, o colete emite alertas sonoros, permitindo que a pessoa com deficiência visual se desloque com mais segurança e independência. "Tudo foi pensado para ser leve, simples de usar e acessível", explica a equipe.