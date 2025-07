17 testemunhas são ouvidas em julgamento de tragédia com alunos

O julgamento do motorista acusado pela tragédia que matou 12 estudantes e deixou outros feridos foi realizado nessa quinta-feira, 24, de forma on-line, no Fórum de Nuporanga. Foram ouvidas 17 testemunhas, além da defesa, acusação e do próprio réu.

Evandro Rogério Leite, de 51 anos, é o condutor da carreta que colidiu com um ônibus universitário na noite de 20 de fevereiro.

Ele responde por 12 homicídios culposos, quando não há intenção de matar, com agravantes por omissão de socorro, abandono do local do acidente e lesões corporais culposas. Atualmente, está em liberdade, mas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.