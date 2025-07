Amigo corintiano



Ele é um dos comerciantes mais antigos da região central, na esquina da Escola Torquato Caleiro, com o seu Supermercado Francano. Todos conhecem o Marcos Coelho, que apesar de corintiano fanático, recebe todos os torcedores com o mesmo e largo sorriso. Desde anteontem, sexta-feira, ele está com nova idade, e por isso mesmo recebe o abraço aqui do amigo palmeirense. Sempre numa boa.

CO-PIADA

A jovem, loirinha, muito bonitinha, chegou com seu carro novinho na loja de acessórios e disse ao vendedor:

- Quero instalar um para-raios no meu carro

E o vendedor tentou explicar:

- Olha, eu nunca ouvi falar nesse equipamento pra veículo... Por que é que você quer instalar um para-raios no seu carro”

E ela responde:

- Você é desinformado, heim? Nunca ouviu falar de sequestro relâmpago”

ARQUIVO DO TEMPO



Não sei dizer exatamente o ano, mas foi na eleição da Elisa Gosuen como Miss-Franca. Ao lado dela, Jane Parada, eleita Miss-Alta Mogiana e Maria Alice Borges, escolhida como Boneca do Café.

Na foto, feita pelo fotógrafo Eurípedes Masseli Ferreira - Eumafe -, as três já aparecem com as coroas recebidas.