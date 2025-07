Shows agitam Franca e região; confira a programação

O ingresso solidário também será aplicado no sábado, 26, nos mesmos parâmetros. O show será da dupla Diego & Victor Hugo, que canta músicas como “Tubarões”, “Desbloqueado”, “Facas” e “O Alvo”, com participação da dupla Henrique & Juliano.

O encerramento do evento contará com a participação da dupla Pedro Paulo & Alex, no domingo, 27, com entrada gratuita. Os cantores, conhecidos como PPA, contam com sucessos em colaboração com a cantora Ana Castela, como “Ia Dar Bom”, com mais de 90 milhões de plays no Spotify. O recente sucesso viral da dupla é a música “Vish, Aff, Putz, Nossa”, que está em alta nas redes sociais.

Todas as noites, as programações devem se iniciar com os rodeios, com os shows dando início por volta das 22h.