Menina de 12 anos estrela as Cavalhadas 2025 em nome da família

Quando os 27 cavaleiros entrarem na arena do Parque de Exposições Fernando Costa no próximo fim de semana para a encenação das Cavalhadas da Franca, uma jovem de 12 anos realizará um sonho inspirado pela tradição de sua família. Alice Durigan, a protagonista que interpretará a princesa Floripes, viajou de Fortaleza (CE), onde mora, para passar as férias em Franca se dedicando aos ensaios do espetáculo.

A festa, que acontece no sábado (2 de agosto), às 20h, e domingo (3 de agosto), às 14h, com entrada gratuita, representa a continuidade de um legado para Alice. Seu avô, Jesus Durigan, foi diretor do Clube das Cavalhadas, e a paixão passou de geração em geração. Neste ano, a presença da família estará por todo o palco: o pai de Alice, Danilo, será o Sultão, rei mouro; o padrinho, Murilo, um soldado cristão; e o primo Davi, o príncipe. Até a irmã mais nova, Duda, de 6 anos, já ensaia as falas para ser a futura princesa.

O encanto de Alice pelo papel começou em 2023, ao acompanhar o pai nos bastidores. “Me imaginei ali. Foi quando decidi me inscrever”, lembra a jovem, que desde então se dedica ao texto e aos treinos de equitação com seu cavalo, Nero. “As Cavalhadas vão ser muito boas para mim. Estou muito feliz e ansiosa”, conta.