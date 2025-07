Franca abre 35 pontos e está a um passo do título dos Regionais

A um dia do encerramento dos 67º Jogos Regionais em Ribeirão Preto, Franca está com uma mão na taça de campeã geral. A delegação francana lidera a competição de forma isolada com 221 pontos, abrindo uma confortável vantagem de 35 pontos sobre a segunda colocada, Araraquara, que soma 186. A competição termina neste sábado, 26.

O excelente desempenho, com resultados positivos em praticamente todas as 45 modalidades, foi celebrado pelo secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad. Ele atribuiu o sucesso ao "trabalho sério que é realizado pela Prefeitura nas categorias de base, aliado ao comprometimento de cada atleta e respectivas comissões técnicas".

A liderança de Franca foi construída com uma campanha dominante. Até a manhã desta sexta-feira, 14 equipes da cidade já haviam se sagrado campeãs em suas modalidades. A lista de ouros inclui: basquete feminino, badminton (masculino e feminino), xadrez (masculino e feminino), atletismo masculino, basquete masculino, biribol masculino, judô feminino, taekwondo (masculino e feminino), natação, vôlei de praia (masculino e feminino) e tênis feminino.

Vagas garantidas nos Jogos Abertos