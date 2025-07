Alerta: 14 mil eleitores de Franca estão irregulares para votar

Um alerta importante para os cidadãos de Franca: mais de 14,4 mil eleitores da cidade estão com o título cancelado e, caso não regularizem a situação, podem ser impedidos de votar nas eleições de 2026. A Justiça Eleitoral já iniciou a contagem regressiva de 10 meses para o fechamento do cadastro eleitoral, que se encerra no dia 6 de maio do próximo ano.

O cancelamento ocorre quando o eleitor deixa de votar ou de justificar a ausência por três turnos consecutivos. Para esses 14.414 francanos, a regularização é simples, mas necessária. O primeiro passo é quitar as multas pendentes, no valor de R$ 3,51 por turno. O pagamento pode ser feito online, via Pix ou boleto, no portal do TRE-SP, ou pelo aplicativo e-Título.

Após o pagamento, o cidadão deve solicitar a revisão de seus dados para reativar o título. Esse serviço, assim como a emissão do primeiro título ou a transferência de domicílio, é gratuito e pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-SP ou presencialmente em um cartório eleitoral.

Atendimento e como consultar