Homem é preso por golpe de R$ 500 mil em móveis planejados

As vítimas relataram que, após efetuarem os pagamentos, o empresário desaparecia e não retornava os contatos. Algumas chegaram a procurar o endereço da empresa, mas já encontraram o local fechado. Estima-se que o prejuízo total causado pelos golpes se aproxime de R$ 500 mil.

Segundo a investigação conduzida pela SIG (Setor de Investigações Gerais), o homem teria firmado mais de 20 contratos com clientes, prometendo a fabricação e montagem de móveis sob medida, mesmo ciente da incapacidade da empresa de cumprir os acordos. A polícia apurou que ele agia com a intenção de enganar os consumidores, caracterizando o crime de estelionato.

Com as provas, a Polícia Civil representou o pedido de prisão preventiva do homem, medida que foi aceita pela Justiça.

A partir do mandado, os investigadores localizaram o suspeito na cidade de São Paulo, onde ele foi detido nesta quinta-feira.

O empresário permanece à disposição da Justiça, e o inquérito segue em andamento para apuração completa dos fatos e identificação de outras possíveis vítimas.