Sim, o concurso (anual) “Garoto & Garota Objetivo”. Toda a organização era orquestrada no então prédio da escola, que já há muito retornou para o prédio da Unifran. No amplo prédio (de dois andares no IFE/Instituto Francano de Ensino), hoje funciona o Colégio Piaget. Em 1991, a professora Bella (de História) e coordenadora de eventos do Objetivo já tinham me dado um toque (lá no saudoso Arraial, que gostaria de com Higininho conversar sobre a possibilidade dele entrar nesta, como coordenador geral do evento). Ela, produtora (supervisão da Tia Su/diretora Sueli Luques Baldoíno). E iniciamos (sempre todo segundo semestre) nossa jornada, aplaudida e com imenso público: que foi de 1992 a 1997 o Garoto & Garota Objetivo. Em tempo: amiga Bella (profa. Maria Isabel Miguel Mendes/Sra. Chico Mariano (foto acima), aniversaria dia 29/7, terça-feira. Carinhoso beijo pra ela.

Querida

Rosa Nóbile muda de idade em 28/7 (segunda-feira). Não sem receber os meus cumprimentos. Detalhe: para quem ainda não sabe (ou soube), ela é prima de Florina Fernandez (a Flor da TV).

Fonoaudióloga de sucesso