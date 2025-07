Francana segue no G4 após derrota do Botafogo pela Copa Paulista

A derrota do Botafogo ajudou a Francana, que continua no G4 - a zona de classificação para a próxima fase - do Grupo 2 da Copa Paulista. Isso aconteceu porque o Pantera perdeu por 2 a 1 para a Inter de Limeira, em jogo disputado nessa quarta-feira, 23, em Ribeirão Preto.

Com o resultado do rival, a Veterana fechou a rodada na 4ª posição, com 6 pontos. O Comercial, também de Ribeirão Preto, aparece na 3ª colocação, com 10 pontos. A Inter é a vice-líder, com 11 pontos, e o União São João lidera a chave, com 13.

O Botafogo, com 5 pontos, e a Itapirense, com 3, são os times que estão fora da zona de classificação, restando quatro partidas para o fim da primeira fase.