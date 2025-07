Vereadores do PL em Rifaina têm mandatos cassados pela Justiça

Uma decisão da 155ª Zona Eleitoral de Pedregulho, que responde por Rifaina, nessa quarta-feira, 23, cassou os mandatos de quatro vereadores do PL (Partido Liberal) eleitos em Rifaina nas eleições de 2024, após a comprovação do uso de documento com assinaturas falsificadas na convenção partidária. A sentença foi proferida pelo juiz eleitoral Luiz Gustavo Giuntini de Rezende no último dia 22 de julho.

Foram cassados os mandatos de Marcos Gomes Pereira, Ernani Alberto Silva Baraldi, Paulo Luiz Gomides Filho e Paulo Santiago Rodrigues Maia Júnior, todos eleitos pelo PL. A decisão atendeu ao pedido do PSD (Partido Social Democrático), autor da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.

Segundo a Justiça, a convenção do PL, em agosto de 2024, teve uma ata com duas assinaturas falsas. Laudos apontaram que uma mesma pessoa assinou no lugar de Omar Augusto Rodrigues e Leonardo Rodrigues, o que é ilegal.