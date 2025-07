Nuporanga realiza nivelamento na rodovia Waldir Canevari

A Prefeitura de Nuporanga, a 51 km de Franca, deu início ao nivelamento de um trecho da rodovia Waldir Canevari, que liga o município a São José da Bela Vista, visando melhorar as condições de tráfego na via. O desnível do acostamento de terra para a pista asfaltada é grande e causa preocupação em quem passa pela rodovia. A decisão foi tomada após análise técnica realizada pela equipe de engenharia da administração municipal, que identificou os pontos mais críticos da estrada.

A intervenção contou com o apoio de parceiros da região. O agricultor Gustavo Valenciano Lorenzetti, proprietário da Fazenda Cortado, cedeu a terra utilizada no serviço de nivelamento. Já a empresa MGI Construtora, de Batatais, colaborou com a cessão de dois caminhões basculantes e um rolo compactador, o que possibilitou a execução das melhorias emergenciais.

A Prefeitura destaca que segue em diálogo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), buscando recursos e apoio técnico para que outras partes da rodovia também recebam intervenções estruturais e duradouras.