Sesi Franca oferece shows gratuitos de forró-rock e reggae

O Teatro do Sesi Franca, localizado na avenida Santa Cruz, 2870, no bairro Jardim Centenário, será palco de uma rica mistura de ritmos neste fim de semana, com dois shows gratuitos que prometem celebrar a diversidade da música brasileira. As apresentações vão do forró ao reggae e os ingressos, que são livres para todos os públicos, já podem ser reservados antecipadamente pela internet, basta clicar aqui.

A programação começa no sábado, 26 de julho, às 20h, com a banda Rock N’Roça, de Indaiatuba (SP), apresentando o show “Gonzagueando”. A proposta do grupo é unir, de forma criativa e dançante, a força do rock internacional com a tradição do baião nordestino. No repertório, o público poderá conferir versões únicas de clássicos de Pink Floyd e Luiz Gonzaga, além de sucessos de Alceu Valença, Raul Seixas e Zé Ramalho.

Já no domingo, 27 de julho, às 19h, a vibração muda com a banda Rasta la Vista e o show “O Brasil é Reggae”. A apresentação destaca a forte influência do gênero jamaicano na cultura musical do país. O setlist inclui canções de ícones como Edson Gomes e Bob Marley, além de hits de Gilberto Gil, Skank, Cidade Negra, Natiruts e Maneva, mostrando a versatilidade do reggae brasileiro.