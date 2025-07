Estado antecipa R$ 896 mil para a saúde básica de Franca

O Governo de São Paulo antecipou o repasse de R$ 896.347,50 para a área da saúde em Franca. O recurso será destinado ao fortalecimento da atenção básica, porta de entrada dos cidadãos no SUS (Sistema Único de Saúde).

O pagamento, que estava previsto para setembro, faz parte do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) e foi adiantado para dar mais fôlego financeiro às prefeituras. Franca está incluída em um repasse total de mais de R$ 8,2 milhões que também contemplou grandes cidades da região, como Barretos e Ribeirão Preto.

“A antecipação do repasse reforça nosso compromisso com os municípios e com a atenção básica. Com os recursos em mãos, as prefeituras ganham fôlego para planejar, implementar e responder com mais eficiência às demandas da população”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.