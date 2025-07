11,6 mil alunos de Franca e região vão para a 2ª fase da Olisp

Mais de 11 mil estudantes da rede estadual de ensino da região de Franca têm um motivo especial para celebrar. A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) divulgou a lista com os 11.684 nomes dos alunos classificados para a 2ª fase da Olisp (Olimpíada Interpreta SP), uma nova competição focada na competência leitora e em habilidades de interpretação de textos.

Foram classificados para a próxima etapa os 30% dos estudantes, do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, que alcançaram as maiores pontuações nas questões de Língua Portuguesa da Prova Paulista, aplicada no 2º bimestre. A proposta da olimpíada é valorizar e incentivar a capacidade de interpretação dos alunos.

Assim como em outras competições estaduais, haverá premiação com medalhas de ouro, prata e bronze para os 5% dos estudantes com as melhores notas em cada município paulista.

Prova online em agosto