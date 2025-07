Motociclista voa após furar 'pare' no Jd. Guanabara; ASSISTA

Um motociclista de 31 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 23, após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Nicolau Del Monte com Irmãos Antunes, no bairro Jardim Guanabara, em Franca.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista não respeitou o sinal de parada obrigatória e atingiu um carro que seguia pela via preferencial. Com o impacto, ele foi arremessado por metros.

O homem sofreu uma fratura e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.