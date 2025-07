Rede de supermercados sorteará R$ 3 mi em campanha de aniversário

Fundado em 1976, em Sertãozinho (SP), o Grupo Savegnago conta atualmente com 63 lojas em funcionamento do Savegnago Supermercados e 8 unidades do Paulistão Atacadista, em 20 municípios do interior de São Paulo. Além disso, mantém 5 postos de combustível, dois Centros de Distribuição, um Centro de Manutenção, um Centro Comercial e três lojas do Savegnago Prático.

Em Sertãozinho, matriz da empresa, também está em atividade um moderno Centro Administrativo. Toda essa atuação é responsável pela geração de mais de 13 mil postos de trabalho.

Em seu projeto de expansão para os próximos anos, até 2026, a expectativa da rede é que o faturamento continue em crescimento ao chegar a um total de 65 lojas Savegnago e 14 unidades do Paulistão Atacadista em 22 municípios do interior de São Paulo, atingindo cerca de 6,7 milhões de habitantes.