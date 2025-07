Histórias do bairro inspiram ensino e mudam escola de Franca

Cada grupo escolheu uma pessoa da comunidade para entrevistar, gravar e incluir em um documentário coletivo. Os próprios alunos foram responsáveis por levar essas pessoas até a escola, em parceria com os professores. Além disso, foi realizado um concurso de redação no qual os estudantes contaram a história de alguém da comunidade, reforçando a ideia de que toda história local importa e precisa ser lembrada.

Guiado pelo princípio do pertencimento, o projeto nasceu do planejamento coletivo de professores, que desenvolveram temas voltados ao resgate de histórias da comunidade e os transformaram em disciplinas eletivas. As aulas aconteciam sempre às sextas-feiras, durante duas aulas, e permitiam que alunos de diferentes anos pudessem se misturar por interesse no tema escolhido. Entre os temas estavam: “As cores da origem: uma ponte entre passado e presente”, “Herança patrimonial tem valor”, “Franca em jogo”, “Scarabuscando a história”, “Águas de Franca”, “Coffee Shoes Revolution”, “A matemágica do basquete”, “Meu ipê, meu lugar em Franca” e “Das brincadeiras de rua ao maior do Brasil”.

Na Escola Estadual Angelo Scarabucci, localizada no bairro Ângela Rosa, em Franca , um projeto inovador vem transformando a realidade da comunidade escolar e também servindo de inspiração para quem está se formando para lecionar. Trata-se do “Chegadas e Partidas: Histórias que se Conectam!”, que integra tecnologia, cultura, memórias locais e protagonismo juvenil para fortalecer a identidade do bairro e ressignificar o papel da escola pública.

A participação ativa dos alunos também deu origem a um talk show, pensado por eles mesmos para apresentar ao vivo, pelo YouTube, as pesquisas e atividades desenvolvidas nos temas das eletivas. A transmissão já conta com quase 500 visualizações e ampliou o diálogo entre escola e bairro.

Essas ações foram reunidas no Almanaque Digital do projeto, que ganhou vida própria: com QR Codes espalhados pelo bairro, moradores puderam acessar as histórias registradas pelos alunos. O impacto foi tão significativo que estudantes de Pedagogia e Letras passaram a utilizar o material como referência em seus cursos. É o caso de Jucelma de Oliveira Moura Cardoso, que usou o projeto como tema do seu trabalho de conclusão de curso, apresentado recentemente na universidade. “O almanaque mostrou como a escola pode ser um espaço de escuta e transformação, integrando tecnologia e comunidade. É isso que quero levar para minha prática profissional”, contou.

Com início no ano anterior, o “Chegadas e Partidas” segue refletindo no desenvolvimento da escola e no fortalecimento da parceria com a comunidade. O salto no desempenho comprova isso: de 2017 a 2023, o IDEB da escola subiu de 5,8 para 6,5 e de 5,4 para 6,0 no Ensino Médio. Além disso, houve aumento de 2,4% nas avaliações internas e uma participação de 70% das famílias nas atividades escolares – algo de grande valor em uma região marcada por vulnerabilidade social.