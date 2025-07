Ciúmes e violência: ex surpreende encontro e agride casal

Um caso de agressão e ameaça mobilizou a Polícia Civil na noite desta terça-feira, 22, no Jardim Aeroporto II, em Franca. Um porteiro de 31 anos e sua atual companheira, uma recicladora de 27, foram surpreendidos pela ex do homem, de 38 anos, que chegou ao local com uma das filhas menores do casal e deu início a uma sequência de agressões físicas e danos materiais.

Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro relatou ter tido um relacionamento de 12 anos com a ex, com quem teve quatro filhos. Embora o relacionamento tenha terminado há cerca de um ano, ambos mantinham contato frequente, e a ex chegou a manifestar o desejo de reatar, principalmente por causa dos filhos. No entanto, o homem já estava envolvido com outra mulher há aproximadamente um mês.

Na noite do ocorrido, ele estacionou o carro com a nova companheira no banco do passageiro, quando a ex apareceu de bicicleta com a filha de 10 anos do casal. Visivelmente alterada e com uma pedra nas mãos, a mulher ordenou que ele saísse do veículo. Na sequência, o atacou com tapas, arranhões no rosto e no peito, causando ferimentos visíveis.