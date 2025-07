Estevão passa férias em Franca antes de se apresentar ao Chelsea

O craque Estevão Willian, de 18 anos, está aproveitando as férias em Franca, sua cidade natal, antes de se apresentar ao Chelsea, da Inglaterra. Depois de se despedir do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, ele voltou para casa para descansar e curtir momentos com a família e os amigos.

Durante sua estadia na cidade, Estevão tem participado de cultos religiosos, entregado troféus em finais de campeonatos de escolinhas de futebol e estado em um rancho em Rifaina, descansando da temporada desgastante.

O jogador teria um almoço de negócios nesta terça-feira, 22, com o empresário e vereador Fransérgio Garcia (PL), o técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia, e Ivo Gonçalves (pai do atleta). No entanto, Estevão precisou ir para a capital paulista para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele voltará para Franca na próxima segunda-feira, 28, para gravar um podcast.