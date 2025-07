Tentativa de ultrapassagem termina em acidente com caminhão

Um acidente registrado na tarde da última sexta-feira,18, na Avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca, ganhou repercussão nesta segunda-feira, 21, após as imagens da colisão serem divulgadas por câmeras de segurança da via.

O vídeo mostra o caminhão e a motocicleta trafegando no mesmo sentido da avenida. O motociclista tenta realizar uma ultrapassagem pela direita do caminhão, justamente no momento em que o condutor do veículo de carga inicia uma manobra para acessar a Avenida Santa Cruz, à direita.

Sem conseguir visualizar o motociclista, o caminhoneiro faz a conversão e acaba atingindo a moto. Com o impacto, o piloto foi arremessado ao chão e, por muito pouco, não foi atropelado pelas rodas traseiras do caminhão.