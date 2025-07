Pedreiro é preso com R$ 100 mil em placas solares furtadas

A Polícia Militar prendeu, na manhã desse domingo, 20, um pedreiro de 20 anos que transportava mais de 50 placas solares furtadas de uma fazenda de café em Pedregulho (SP). O jovem foi detido na avenida Presidente Kennedy, no Centro de Ituverava, com um caminhão carregado com os equipamentos, avaliados em cerca de R$ 100 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o furto ocorreu na noite de sábado, 19. Os criminosos, utilizando um caminhão e um carro, invadiram a propriedade rural pela rodovia Antônia Rios Quércia, arrombaram a cerca e levaram as placas.

Câmeras de segurança flagraram o caminhão usado no crime, um Ford F-4000, que já havia sido identificado em outros furtos na região.