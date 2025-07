Agrônomo de 24 anos vai visitar os pais e morre em acidente

Um jovem de 24 anos morreu na manhã desse domingo, 20, após capotar o veículo que dirigia na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP). Matheus Henrique Assagra Ferreira era natural de São Joaquim da Barra (SP) e visitava os pais quando o acidente aconteceu.

De acordo com informações da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), Matheus conduzia uma picape Fiat Strada no sentido Sul da pista quando, por volta das 6h20, perdeu o controle da direção na altura do km 413. O veículo trafegava pela faixa 2 de rolamento, saiu da pista e colidiu contra a defensa metálica do canteiro lateral. Em seguida, atravessou a estrutura, desceu pelo viaduto de retorno e capotou, parando sobre a pista.

O jovem estava sozinho no carro. Ele havia saído de Ituverava e seguia viagem para São Joaquim da Barra, onde visitaria os pais. Matheus era engenheiro agrônomo e, atualmente, morava no estado da Bahia.