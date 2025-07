Advogada é ameaçada após recusar proposta de conteúdo adulto

Uma advogada de 32 anos, moradora em Franca, viveu momentos de medo e constrangimento ao ser ameaçada por um homem com quem mantinha um relacionamento virtual. O caso foi registrado na Polícia Civil, após o homem tentar forçá-la a lucrar com conteúdo adulto, usando como ameaça um vídeo íntimo que ela havia enviado em um momento de confiança.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu o homem durante uma live na plataforma TikTok. A conversa evoluiu para o WhatsApp, e em poucos dias os dois começaram um relacionamento à distância. Sentindo-se segura e envolvida emocionalmente, a advogada compartilhou um vídeo íntimo com o suposto namorado.

O clima de romance, no entanto, mudou completamente. Após receber o vídeo, o homem passou a compará-la com atrizes de filmes adultos, dizendo que ela era “linda demais para não ganhar dinheiro com isso” e sugeriu que ela poderia ficar milionária com a divulgação de seu corpo.