Câmeras revelam suspeito morto; 'Peço perdão se foi ele', diz mãe

Rosária Santos, mãe de Anderson de Souza Lima, 32 anos, morto em uma ação da Polícia Militar no sábado, 18, em Patrocínio Paulista , diz que o filho não estava armado e que não deveria ter sido morto. “Não podiam ter tirado a vida do meu filho”, declarou, entre lágrimas.

Anderson, que já havia sido preso por tráfico de drogas, era investigado por um caso grave de violência sexual contra duas jovens, que teriam sido vítimas após deixarem a festa de rodeio da cidade, na madrugada anterior.

Segundo a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação do suspeito. Anderson, vestido com um colete com refletores, aparece pulando o muro do cemitério da cidade, local onde as vítimas passavam e foram abordadas.

As jovens teriam sido levadas à força para um terreno, onde o crime foi cometido. Elas conseguiram fugir, desesperadas, e pediram socorro.