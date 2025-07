Gian e Giovani têm show cancelado após acidente com 60 feridos

O acidente aconteceu por volta das 22h50 no Complexo Esportivo Mário Covas durante uma apresentação de rodeio. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, a queda teria ocorrido por causa da superlotação da estrutura.?

Uma arquibancada desabou na feira Expo Eldorado, na noite deste sábado, 19, que estava sendo realizada em Eldorado Paulista (SP), há 618km de Franca . A programação da noite incluía a apresentação da dupla francana Gian e Giovani, que foi cancelada devido a gravidade do acidente que deixou cerca de 60 pessoas feridas.

“Nossa solidariedade a todas as vítimas desse acidente. Logo logo a gente volta pra fazer um show mais que especial para vocês”, disse a legenda.

Apesar do susto, não houve nenhuma morte confirmada e os cantores também estão bem. De acordo com o divulgado nas redes sociais da dupla, os feridos foram rapidamente socorridos pelo Corpo de Bombeiros que estava presente no local.

Cancelamento de programação

Em comunicado oficial divulgado pelas redes sociais do evento, junto da administração municipal de Eldorado, na pessoa do prefeito Noel Castelo, foi confirmado o cancelamento de toda a programação que seria realizada neste domingo, 20, incluindo almoço, atividades do período da tarde e show da noite.