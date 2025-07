Suspeito de estupro reage, agride PM e morre baleado na região

Um homem morreu baleado após resistir à prisão durante uma ocorrência atendida pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 19, em Patrocínio Paulista, cidade localizada a cerca de 15 quilômetros de Franca. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

De acordo com os primeiros levantamentos, a equipe policial foi acionada por volta das 5 horas da manhã para atender a uma denúncia de dois estupros que teriam ocorrido após o término de um dos shows da festa do peão da cidade, que acontece neste fim de semana.

Conforme informações apuradas pela Polícia Militar, o homem teria abordado duas mulheres usando um pedaço de pau para intimidá-las e as forçado a praticar atos sexuais com ele. Durante a violência, ele chegou a ameaçar as vítimas de morte caso elas pedissem socorro. Em um momento de descuido do agressor, as mulheres conseguiram pedir ajuda.