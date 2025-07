Convite especial recebi do novo presidente do Rotary Club de Franca Imperador, Leandro Carrijo, e sua amada Karol Santos, para o lançamento oficial do 18º Fest Bar, promovido por este Rotary. O evento acontece no dia 22 de junho, às 20h, na sede do Rotary Club. Contará com a participação dos bares e restaurantes expositores, organizadores e imprensa. Esta nova edição traz importantes novidades: novo local, ao lado do Franca Shopping, e serão duas semanas para aproveitarmos o melhor da gastronomia francana. Agradeço pelo convite e desejo sucesso.

Em Paris

Há algum tempo, tive o prazer de conhecer o fundador da Faculdade Metropolitana, Prof. Dr. Cláudio Romualdo, que atualmente é o superintendente da Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto. Além desses importantes trabalhos, é um incentivador da cultura e da educação no interior paulista. Recentemente, recebeu o convite para integrar o comitê organizador da International Conference on Addiction Medicine, Behavioral Health & Psychiatry, que será realizada em Paris, em novembro deste ano.

Confirmado