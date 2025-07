Sem vaga em hospital, comerciante morre aos 58 anos em Franca

Morreu, nessa quinta-feira, 17, a comerciante Nilza Guimarães de Barros, aos 58 anos, vítima de problemas cardíacos. Moradora de Franca, a mulher administrava os antigos Supermercados São Pedro e Fortaleza, no City Petrópolis e Miramontes, e deixa o marido e três filhos.

Em seus últimos anos de vida, Nilza cuidava de plantas e hortaliças em sua chácara no Jardim Campo Belo. Também criava cavalos. Além de sua paixão pela natureza, Nilza deixa a neta Elisa, de 3 anos, que, segundo familiares, era alguém que a mulher gostava muito.

No último domingo, 13, Nilza se sentiu mal, com falta de ar e tosse, e foi levada ao pronto atendimento do Pronto-socorro “Doutor Álvaro Azzuz”, onde aguardava a transferência para o Hospital do Coração desde a noite de quarta-feira, 16. Devido ao grande comprometimento cardíaco, Nilza veio a óbito antes de conseguir ser transferida. A causa, segundo o SVO (Serviço de Verificação de Óbito), foi aneurisma dissecante de Stanford (ruptura da aorta).