Homem é morto e amigo sobrevive a ataque a tiros dentro de casa

O homem que estava deitado em uma rede foi atingido por disparos e morreu no local. Já o outro, baleado na altura do ombro, foi socorrido e encaminhado ao hospital com estado de saúde estável.

Testemunhas relataram que o atirador vestia roupas escuras e usava capacete, o que dificultou a identificação inicial. No entanto, a vítima que sobreviveu conseguiu reconhecer os criminosos, o que foi essencial para as buscas e prisões.

Marcelo dos Santos Santana foi morto e seu amigo ficou ferido após serem baleados dentro de uma residência na noite de quinta-feira, 17, na cidade de Ibiraci (MG), a 40 km de Franca . Segundo informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu nos fundos da casa, quando um homem chegou de motocicleta, armado, e abriu fogo contra as vítimas. Dois suspeitos foram presos após serem reconhecidos pela vítima sobrevivente.

Durante diligências, os policiais encontraram um dos suspeitos em um bar da cidade. O outro foi localizado pouco tempo depois, em sua residência. Ambos foram presos e apresentados na Delegacia de Ibiraci.

No local do crime, a PM recolheu munições calibres .32 e .38, algumas intactas e outras deflagradas, além de celulares e peças de roupa que podem ter relação com o caso. Todo o material foi apreendido e será analisado.

A motivação do crime ainda é apurada pela Polícia Civil, que continua com as investigações.