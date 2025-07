Francano larga a fábrica e conquista ‘liberdade sobre duas rodas’

Apostando no boca a boca, Lucas foi logo se apresentando em estabelecimentos, mostrando disposição e seriedade no serviço. “Queria que soubessem que eu tava realmente apto pra isso”, explica. Hoje, além de rodar pelos aplicativos de delivery, também atende clientes particulares, conquistados pela confiança e simpatia.

“Eu chegava do trabalho e ainda saía pra rodar um pouco de moto, fazendo uns bicos. Fui pegando gosto e, depois de pouco mais de três meses, resolvi pedir as contas e seguir esse novo caminho”, conta Lucas. A decisão não foi fácil. “No começo eu achei que tava fazendo uma loucura, trocando o certo pelo duvidoso. Mas aos poucos percebi que foi uma das melhores escolhas da minha vida”, diz, sorrindo.

Lucas Silva, 30 anos, sempre teve um sonho: trocar as máquinas e o barulho da fábrica pelo capacete e a liberdade de rodar pelas ruas de Franca . Depois de sete anos trabalhando com corte de balancim em uma fábrica de bolsas – que pertence à própria irmã – ele decidiu dar um passo ousado.

Com passagens por transportadora, depósito de sucatas e até vendas, ele diz que nada se compara à rotina atual. “Trabalhar na rua é algo que não tem explicação. Uma hora tô aqui, outra ali… vou fazendo amizades, criando laços. Posso resolver minhas coisas, faço meu próprio horário… é uma praticidade e tanta”, resume.

No começo, Lucas teve o apoio cauteloso da família. “Minha mãe ficou com receio, mas depois abraçou minha escolha junto com minha irmã e meu cunhado. Isso fez toda diferença”, relembra.

Três meses depois de largar o antigo trabalho, o francano diz que se sente mais leve e feliz. “Era um sonho, sempre tive vontade de ser motoboy, mas faltava coragem. No início foi difícil, porque eu não sabia quase nada, fui cru pra rua. Mas sempre fui curioso, via vídeos, aprendia com quem já tava no ramo… e hoje tô vivendo o que sempre quis”, conta.

“Eu troquei a segurança de um emprego fixo pela liberdade de estar nas ruas — e posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei”, completa, orgulhoso.