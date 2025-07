Briga entre vizinhas por 'tigrinho' termina em facada em Franca

Uma briga entre vizinhas acabou em violência e ameaças de morte na terça-feira, 15, na Vila Industrial, em Franca. As imagens da confusão, que envolveu agressões físicas, uso de faca e gritos na rua, vieram à tona nesta sexta-feira, 18.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima, de 22 anos, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de briga entre vizinhas com agressões e uso de arma branca.

Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, as duas mulheres já estavam separadas, cada uma em sua residência. A vítima relatou que sua vizinha, de 43 anos, teria pedido dinheiro emprestado para jogar no famoso jogo de azar “Tigrinho”. Diante da recusa, a situação saiu do controle.