MG anuncia construção de ponte entre Cássia e Delfinópolis

O próximo passo para a obra sair do papel é o processo licitatório, com a divulgação do edital em outubro deste ano e a abertura da licitação no início de 2026. O modelo proposto pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Minas Gerais é uma Parceria Público-Privada com a participação da Eletrobrás.

A notícia foi divulgada e comemorada pelo prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo (MDB), e por deputados de Minas, com postagens nas redes sociais, logo após uma reunião com representantes do governador do Estado.

“Hoje essa tão sonhada ponte é realidade no município. Fica aqui a gratidão desse prefeito a todos os envolvidos para que nós juntos pudéssemos alcançar nosso objetivo”, disse o prefeito, em um trecho da postagem.