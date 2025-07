Lojistas de Franca ganham box especial para Dia dos Pais

O box faz parte do projeto da Agência Acif, que já liberou conteúdos de Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Festa Junina, entre outros. No total, o box do Dia dos Pais é o nono disponibilizado em 2025.

As peças contidas no box têm suas versões prontas e customizáveis, expandindo as possibilidades de utilização, tanto para quem pretende usar de forma simples e rápida, até mesmo para quem quer deixar os materiais com a cara de seu comércio antes da exibição.

Como fazer para ter acesso?

O download desse material é gratuito e está disponível no site Campanhas Acif, podendo ser acessado por todos os interessados no material somente preenchendo a ficha com nome, empresa, e-mail, WhatsApp e confirmando se já é ou não associado da Acif.

Serviço

Box de Marketing da ACIF – Dia dos Pais