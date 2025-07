Foi reinaugurado faz poucos dias. O nome: Aeroporto Tenente Lund Presotto (que, ainda vivo, morou com a família no amplo prédio de esquina entre Rua Gal. Carneiro e Rua Monsenhor Rosa. Foi casado com a sempre chiquérrima e elogiada mestra Maria Geralda M. da Silva (todos JÁ SAUDOSOS HÁ MUITO). Onde moraram, hoje está (na ampla esquina) a cintilante loja (dois andares) Doce de Menina. Com estoque, claro, para as meninas (daqui e da região). Da família do Tenente Lund e a então esposa Maria Geralda: três filhas: Mena Presotto (sra. Dr. Edevard de Souza Pereira), que residem em Ribeirão Preto, assim também a filha Claudinha. Em Franca, ficou a outra filha (de Lund e Geralda), a Cristina Presotto da Silveira (sra. Dr. José Gastão Barbosa da Silveira, médico da Unimed/Cirurgia Gastroenterologista). Cristina, aliás, aniversaria em 20/07 (domingo). Mena Presotto (minha amiga, tornou-se grande artista plástica, o marido é famoso e conceituado advogado por lá). Lund Presotto, eu ainda era novinho, me lembro pouco especificamente dele - eu devia ter por volta de 10 anos, mas me recordo que todos os francanos eram familiarizados com o nome do Tenente Lund Presotto. Foi muito amigo de meus pais (também já saudosos, Higinote e Augusta). Destacando: o aeroporto, recém-inaugurado já fez voos constantes para Viracopos/Campinas e está em plena atividade.

Parabenizando

Dr. Aparecido dos Santos Rigo e esposa Nilce Irene (ela muda no dia 25/7 – quinta-feira). Abraçando os dois: para ele, meu cirurgião vascular e angiologista e para ela, prezada amiga.

Dia de cumprimentar