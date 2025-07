Essa festa se tornou conhecida de toda a redondeza por ser animada e bastante familiar, reunindo moradores da região do Caetitu, ali entre Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, sempre em frente à capela do lugar. Ano passado esteve paralisada, mas os moradores reclamaram, e os organizadores, decidiram promover novamente, optando pelo último sábado do mês de agosto, conforme nos informou o amigo Paulo Moscardini, um dos líderes do local. Aguardem mais detalhes.

Linda Marina

Quem está com nova idade desde ontem,19 de julho, é minha neta Marina Rodrigues Lima, que é filha da Roberta Sanches Rodrigues e do Luís Carlos Lima. Completando seus 19 anos, Marina entrou este ano para o curso de Medicina da Unifran. Nossa linda Marina está na foto com o namorado Pedro Carrijo, do terceiro ano do mesmo curso de Medicina. Parabéns, e que Deus os abençoe.