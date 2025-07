Corpo de empresário segue desaparecido após 2 meses na região

O desaparecimento do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 43 anos, completou dois meses nessa quarta-feira, 16. O principal suspeito, Marlon Couto Paula Júnior, segue foragido.

Nas últimas buscas, um detector de metais importado dos Estados Unidos foi cedido pelo Corpo de Bombeiros Marítimos de Santos para ajudar os bombeiros de Franca e Orlândia, mas não teve sucesso em localizar o corpo. As buscas aconteceram nas águas do Rio Grande, perto do rancho de Marlon, em Miguelópolis, na região de Franca.

Segundo as diretrizes de mergulho do Corpo de Bombeiros, as buscas subaquáticas são realizadas por um período de sete dias. Como esse prazo foi cumprido sem encontrar o corpo, as operações foram suspensas, aguardando novas pistas ou informações que possam direcionar as buscas.

Autor confessou homicídio