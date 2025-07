Sr. Aparecido, do Supermercado São Paulo, é hospitalizado em UTI

O empresário Aparecido Maldonado Ponce, de 87 anos, notável personalidade de Franca, está internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) em um hospital da cidade.

Sr. Aparecido, proprietário do Supermercado São Paulo, sentiu um mal-estar nessa quarta-feira, 16, e foi levado ao hospital, ficando internado para exames complementares.

Daniel Maldonado Ponce, filho do empresário, disse nesta quinta-feira, 17, que Aparecido foi aconselhado a ficar na UTI por precaução, devido a um quadro agravante de diabetes. “Ele apresentou uma afta na boca e passou a tomar outros remédios. Ele toma insulina e, com outras medicações, demonstrou muito cansaço, fraqueza e mal-estar. O médico achou melhor ficar na UTI para fazer exames complementares. O problema da saturação do potássio está melhorando”.