Prédio da antiga Unesp em Franca deve abrigar faculdade federal

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou na manhã desta quinta-feira, 17, que o prédio da antiga Unesp, localizado no centro da cidade, deve abrigar uma unidade do Instituto Técnico Federal, vinculada ao Governo Federal. Segundo Ferreira, a confirmação deve ocorrer na próxima segunda-feira, 21, durante reunião agendada no MEC (Ministério da Educação), em Brasília.

"Hoje eu tenho uma notícia espetacular", declarou o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais. "Nós vamos ao MEC para acabar de ajustar um Instituto Técnico Federal, uma faculdade federal aqui na nossa cidade. E melhor ainda: vamos resolver dois problemas. O prédio da Unesp, que estava fechado e criando um problema, deverá ser utilizado pelo Instituto Técnico Federal", afirmou.

Com a reocupação do imóvel, que estava sem uso desde a desativação dos serviços estaduais que eram prestados no local, há cerca de cinco anos, a Prefeitura espera garantir novos caminhos de qualificação e capacitação para a população de Franca. "A gente resolve esse problema e também traz a possibilidade da nossa população ter qualificação, ter capacitação ter treinamento, ter formação para melhorar o salário conseguir um emprego novo, conseguir uma empresa nova, enfim, fazer a nossa cidade cada vez melhor", disse Ferreira.