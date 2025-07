Apae Franca recebe R$ 130 mil para compra de carro e equipamentos

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca foi contemplada com recursos no valor de R$ 130 mil para serem investidos no atendimento na área de saúde da instituição. O montante foi utilizado para a compra de um carro e novos equipamentos.

O veículo será usado no transporte de pacientes e familiares. Já os equipamentos destinados ao CER (Centro Especializado de Reabilitação) e ao Serviço de Assistência Ambulatorial Especializado, adquiridos, são: massageador elétrico, tablet, concentrador de oxigênio com nebulizador, massageador infravermelho, massageadores tipo tapping e estetoscópios.

Somente no mês de junho, o CER e o Serviço Ambulatorial da instituição atenderam 1.121 pacientes.