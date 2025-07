Enfermeira fica ferida após batida de moto no Centro de Franca

Uma enfermeira de 25 anos ficou ferida após ser atingida por um carro no cruzamento entre as ruas General Teles e Homero Pacheco Alves, no centro de Franca. O acidente aconteceu nesta terça-feira, 16, e, segundo testemunhas, a motorista de um Gol preto não respeitou a sinalização de "pare" e atingiu a enfermeira, que conduzia uma Honda Fan 150 preta.

A vítima gritava intensamente de dor. A suspeita é que ela tenha sofrido uma fratura no fêmur e no calcanhar direito. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorrou a mulher à Santa Casa de Franca.

Ainda de acordo com informações obtidas no local, a condutora do carro alegou que “não viu a moto”. A enfermeira não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a motocicleta está com os documento vencidos.